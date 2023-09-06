Вице-мэр Ракова поделилась опытом Москвы по повышению доверия в социальной сфере
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«Базовым условием является развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, без опережающих долгосрочных вложений в создание хорошей материально-технической базы на уровне 20—30% от всего объёма финансирования отрасли невозможно совершить прорыв», — сказала Ракова.
По её словам, за последние четыре года столица вышла на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли на 30%, и в ближайшие шесть лет городские власти постараются сохранить эту тенденцию.
«В Москве реализуются беспрецедентные программы строительства и капитального ремонта социальных объектов, чьи объёмы измеряются миллионами квадратных метров», — отметила Ракова.
Она также сказала, что улучшения в социальной сфере легче реализовывать в эпоху IT-технологий.
«Современные цифровые сервисы высвобождают время врачей, страхуют от ошибки и повышают качество медицинской помощи. Сейчас у нас 88 сервисов искусственного интеллекта, 52 работают в промышленной эксплуатации», — сообщила вице-мэр.
Форум продлится до 8 сентября. В его рамках состоится более 50 мероприятий с участием свыше 300 федеральных и региональных экспертов.