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Вице-мэр Ракова поделилась опытом Москвы по повышению доверия в социальной сфере

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В Москве продолжат развивать инфраструктуру, увеличивать прозрачность процессов и использовать цифровые технологии для улучшения качества здравоохранения, образования, воспитания и соцзащиты, заявила заммэра Анастасия Ракова на пленарном заседании «Новые возможности в социальной сфере в период технологических трансформаций» на V Форуме социальных инноваций регионов в Гостином Дворе.
Вице-мэр Ракова поделилась опытом Москвы по повышению доверия в социальной сфере
  • © Мосурбанфорум

«Базовым условием является развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, без опережающих долгосрочных вложений в создание хорошей материально-технической базы на уровне 20—30% от всего объёма финансирования отрасли невозможно совершить прорыв», — сказала Ракова.

По её словам, за последние четыре года столица вышла на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли на 30%, и в ближайшие шесть лет городские власти постараются сохранить эту тенденцию.

«В Москве реализуются беспрецедентные программы строительства и капитального ремонта социальных объектов, чьи объёмы измеряются миллионами квадратных метров», — отметила Ракова.

Она также сказала, что улучшения в социальной сфере легче реализовывать в эпоху IT-технологий.

«Современные цифровые сервисы высвобождают время врачей, страхуют от ошибки и повышают качество медицинской помощи. Сейчас у нас 88 сервисов искусственного интеллекта, 52 работают в промышленной эксплуатации», — сообщила вице-мэр.

Форум продлится до 8 сентября. В его рамках состоится более 50 мероприятий с участием свыше 300 федеральных и региональных экспертов.

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