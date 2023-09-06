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Для ряда маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 продлят время действия бесплатной пересадки

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В столичном регионе продлят время действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и некоторые маршруты МЦД-3 и МЦД-4. Его увеличат с 90 до 120 минут.
Для ряда маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 продлят время действия бесплатной пересадки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«Выбор диаметров для ежедневных поездок способствует разгрузке метрополитена, а также вылетных автомагистралей. Поэтому мы приняли решение продлить время бесплатной пересадки для некоторых маршрутов по МЦД-3 и МЦД-4», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, увеличение периода бесплатной пересадки позволит пассажирам доезжать с конечных станций МЦД до пересадок на метро.

Ранее сообщалось, что более 4 млн поездок было совершено с момента запуска МЦД-3.

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