Для ряда маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 продлят время действия бесплатной пересадки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
«Выбор диаметров для ежедневных поездок способствует разгрузке метрополитена, а также вылетных автомагистралей. Поэтому мы приняли решение продлить время бесплатной пересадки для некоторых маршрутов по МЦД-3 и МЦД-4», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.
По его словам, увеличение периода бесплатной пересадки позволит пассажирам доезжать с конечных станций МЦД до пересадок на метро.
Ранее сообщалось, что более 4 млн поездок было совершено с момента запуска МЦД-3.