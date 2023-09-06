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Врач Бегашева посоветовала вакцинироваться для профилактики гриппа

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Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева рассказала о профилактике гриппа.
Врач Бегашева посоветовала вакцинироваться для профилактики гриппа
  • РИА Новости

В беседе с РИАМО Бегашева посоветовала для профилактики гриппа и ОРВИ соблюдать санитарно-гигиенический режим, который включает регулярные проветривания, влажную уборку, мытьё рук.

Также врач рекомендовала закаливаться, заниматься спортом, сбалансированно питаться, а также проводить физиотерапию.

По словам Бегашевой, не менее важно вакцинироваться против гриппа.

«Не стоит забывать и о плановых посещениях оториноларинголога (один раз в шесть месяцев), даже если ничего не беспокоит. Это позволит не пропустить первые признаки заболевания и вовремя начать лечение», — добавила Бегашева.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в беседе с RT, что, как правило, период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в октябре, поэтому вакцинироваться от гриппа лучше всего в сентябре, так как формирование полноценного иммунитета после вакцинации занимает около месяца.

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