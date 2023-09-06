Бастрыкин поручил доложить о травмировании сбитой самокатчиком на Урале женщины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки, которую сбил подросток на самокате.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл в Каменске-Уральском. Женщина госпитализирована с переломом руки и черепно-мозговой травмой.

«Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России региона Анатолию Надбитову представить доклад по обстоятельствам происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.