В комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится выставка «Транспорт будущего»

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, на выставке представят экспозицию арт-объектов и разработки студентов Московского политехнического университета. Также состоятся мастер-классы по конструированию и моделированию для детей.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, на выставке представят передовые технологии в сфере автомобилестроения.

Так, на улице перед корпусом «Пром. Техноград» представят спорткар Marussia GT, спортпрототип Fenix, электромотоциклы Mig R и Mig R2.

Ранее, как сообщала НСН, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в Москве с 5 по 7 сентября проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Осень».