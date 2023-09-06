Узнать больше

В комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится выставка «Транспорт будущего»

Короткая ссылка
В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».
В комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится выставка «Транспорт будущего»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, на выставке представят экспозицию арт-объектов и разработки студентов Московского политехнического университета. Также состоятся мастер-классы по конструированию и моделированию для детей.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, на выставке представят передовые технологии в сфере автомобилестроения.

Так, на улице перед корпусом «Пром. Техноград» представят спорткар Marussia GT, спортпрототип Fenix, электромотоциклы Mig R и Mig R2.

Ранее, как сообщала НСН, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в Москве с 5 по 7 сентября проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Осень».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить