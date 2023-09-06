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Более половины выпускников педвузов выразили желание работать по профессии

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Результаты нового опроса показали, что 61,5% выпускников педагогических вузов хотят работать по профессии.
Более половины выпускников педвузов выразили желание работать по профессии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SuperJob.

На профильной педагогической специальности выпускники рассчитывают в среднем получать 80 тыс. рублей.

Также, согласно данным исследования, 8,6% студентов педвузов ищут работу в административно-хозяйственном отделе и секретариате, 5,6% — в продажах, 3,3% — в кадровой отрасли.

Средние зарплатные ожидания студентов в сфере продаж составляют 100 тыс. рублей, в сфере маркетинга, рекламы и пиара — 90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам совместного опроса АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM, в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают получать зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

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