В Ярославской области разгласивший гостайну приговорён к условному лишению свободы
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В связи со своевременным выявлением факта разглашения секретных сведений сотрудниками управления удалось не допустить тяжких последствий», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее Следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.