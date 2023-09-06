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В Ярославской области разгласивший гостайну приговорён к условному лишению свободы

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Суд приговорил бывшего сотрудника оборонного предприятия в Ярославской области к полутора годам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны.
В Ярославской области разгласивший гостайну приговорён к условному лишению свободы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В связи со своевременным выявлением факта разглашения секретных сведений сотрудниками управления удалось не допустить тяжких последствий», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.

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