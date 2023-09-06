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Врач Миргородская рассказала о причинах развития глаукомы

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская рассказала о причинах развития глаукомы и катаракты.
Врач Миргородская рассказала о причинах развития глаукомы
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» врач заявила, что глаукома может быть наследственным заболеванием. Миргородская объяснила, что анатомия глаза, в частности строение угла передней камеры, куда должна оттекать внутриглазная жидкость, влияет на развитие заболевания.

Также, по словам специалиста, катаракта, являющаяся процессом старения вещества хрусталика, может быть у всех, но проявляется в разном возрасте. Офтальмолог добавила, что причинами возникновения заболевания также могут быть химическое воздействие и перенесённые глазные и общие заболевания (например, травма глаза).

«Ультрафиолет тоже негативно воздействует на вещество хрусталика», — добавила Миргородская.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал о признаках развития катаракты. По его словам, на поздних стадиях человек может ощущать снижение чёткости и контрастности зрения.

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