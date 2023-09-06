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Врач Черемисова: вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребёнка

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Врач-ортопед ОРТЕКА Дарья Черемисова рассказала, как правильно выбрать рюкзак школьнику для правильной осанки.
Врач Черемисова: вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребёнка
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» врач посоветовала покупать рюкзак, размер которого не превышает размер спины ребёнка.

«Верхняя часть рюкзака должна располагаться примерно на 5 см выше лопаток. Нижняя — не более чем на 8 см ниже линии талии», — объяснила Черемисова.

По её словам, у рюкзака также должны быть регулируемые лямки и мягкая спинка, а вес не должен превышать 10% от массы тела школьника.

Ранее травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Александр Снетков рассказал, как сохранить здоровый позвоночник у детей школьного возраста и что нужно делать, чтобы избежать сутулости.

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