Против иноагента Прокопьевой возбудили дело о дискредитации ВС России
- РИА Новости
«Дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России (дискредитация армии) заведено 5 сентября», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Уточняется, что соответствующее дело уже распределено, при этом слушания к данному моменту ещё не назначены.
Подробности дела не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Главное управление МВД России по Москве проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации российских вооружённых сил.
* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.