Против иноагента Прокопьевой возбудили дело о дискредитации ВС России

В пресс-службе Псковского городского суда заявили, что против иноагента Светланы Прокопьевой* было возбуждено дело по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

«Дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России (дискредитация армии) заведено 5 сентября», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее дело уже распределено, при этом слушания к данному моменту ещё не назначены.

Подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Главное управление МВД России по Москве проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации российских вооружённых сил.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.