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Один человек пропал после столкновения двух лодок в Хабаровском крае

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В МЧС по Хабаровску заявили, что при столкновении двух лодок в затоне имени Кирова пропал один человек.
Один человек пропал после столкновения двух лодок в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Как ведомство написало в Telegram, пластиковое маломерное судно совершило наезд на резиновую лодку с мотором.

«По предварительным данным, судоводитель катера предпринял меры для спасения людей. Двух человек ему удалось вытащить из воды. Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Поиски третьего человека продолжают спасатели», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате опрокидывания рыболовной лодки в Приморье.

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