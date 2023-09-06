Один человек пропал после столкновения двух лодок в Хабаровском крае
- РИА Новости
Как ведомство написало в Telegram, пластиковое маломерное судно совершило наезд на резиновую лодку с мотором.
«По предварительным данным, судоводитель катера предпринял меры для спасения людей. Двух человек ему удалось вытащить из воды. Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Поиски третьего человека продолжают спасатели», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате опрокидывания рыболовной лодки в Приморье.