В Ижевске вынесли приговор по делу о крупной финансовой пирамиде
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Об этом сообщает izh.kp.ru.
Установлено, что в июле 2014 года две фигурантки создали организацию и наняли сотрудников. Клиентам сообщали ложную информацию о возврате средств по договорам ценных бумаг с высокими процентами за счёт якобы получаемой прибыли. Незаконная деятельность продолжалась до 2018 года.
Общая сумма ущерба превышает 233 млн рублей, общее число потерпевших — более 170.
Суд приговорил одну из обвиняемых к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу. Вторая фигурантка приговорена к четырём годам лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве.