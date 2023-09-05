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В Ижевске вынесли приговор по делу о крупной финансовой пирамиде

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В Ижевске суд вынес приговор по делу о крупной финансовой пирамиде, заявили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
В Ижевске вынесли приговор по делу о крупной финансовой пирамиде
  • Gettyimages.ru
  • © Jantanee Phoolmas

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Установлено, что в июле 2014 года две фигурантки создали организацию и наняли сотрудников. Клиентам сообщали ложную информацию о возврате средств по договорам ценных бумаг с высокими процентами за счёт якобы получаемой прибыли. Незаконная деятельность продолжалась до 2018 года.

Общая сумма ущерба превышает 233 млн рублей, общее число потерпевших — более 170.

Суд приговорил одну из обвиняемых к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу. Вторая фигурантка приговорена к четырём годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве.

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