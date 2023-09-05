В РАН назвали важным присвоение званий «Город трудовой доблести» десяти городам

Вице-президент РАН, доктор исторических наук Николай Макаров прокомментировал присвоение десяти городам звания «Город трудовой доблести».

«Это признание вклада различных регионов страны, различных городов в победу. Это важная форма возвращения к истории войны, возвращения к истории тыла. И вот эти звания стимулируют большую работу по выявлению архивных материалов, по изучению создания новых промышленных центров на Востоке, по изучению работы тыла», — заявил Макаров в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это очень важное событие.

Как отметил Макаров, Российская академия наук принимает участие в обеспечении такой работы в качестве экспертной организации.

«Наши историки, которые работают в институтах, принимают участие в подготовке материалов. Так что можно только приветствовать это событие — пополнение списка городов трудовой доблести», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.