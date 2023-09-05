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В Москве построят ещё два образовательных учреждения за счёт бюджета

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Ещё два новых образовательных учреждения планируется построить на юге и северо-востоке Москвы. Их возведут за счёт городского бюджета.
В Москве построят ещё два образовательных учреждения за счёт бюджета
  • Gettyimages.ru
  • © golero

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков», — прокомментировала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Одно из зданий разместится на участке 6Б/2 на Медынской улице в Южном округе. Под строительство выделено около 1 га земли. Площадь самого образовательного учреждения составит 9 тыс. кв. м.

Второй участок в 1,9 га расположен на Алтуфьевском шоссе, владение 53, в Северо-Восточном округе. Общая площадь объекта составит около 19 тыс. кв. м.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за пять лет в ТиНАО инвесторам было предоставлено более 80 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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