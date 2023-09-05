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Турпоток в Москву вырос на 22% по итогам первого полугодия

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Москва приняла более 10,3 млн туристов в первом полугодии 2023 года — на 22% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Турпоток в Москву вырос на 22% по итогам первого полугодия
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что большая часть гостей — российские путешественники, почти 9,4 млн — на 4% больше, чем в 2019-м.

Почти миллион туристов приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран.

За полгода за счёт отрасли бюджет города пополнился на 68 млрд рублей, превысив допандемийные значения, уточнила Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в сфере оказания услуг лидирует туризм по итогам первого полугодия. Так, в регионе оказали на 52,4% больше услуг по этому направлению, чем за аналогичный период 2022 года.

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