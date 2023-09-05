Турпоток в Москву вырос на 22% по итогам первого полугодия
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что большая часть гостей — российские путешественники, почти 9,4 млн — на 4% больше, чем в 2019-м.
Почти миллион туристов приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран.
За полгода за счёт отрасли бюджет города пополнился на 68 млрд рублей, превысив допандемийные значения, уточнила Сергунина.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в сфере оказания услуг лидирует туризм по итогам первого полугодия. Так, в регионе оказали на 52,4% больше услуг по этому направлению, чем за аналогичный период 2022 года.