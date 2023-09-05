Невролог Данилевская назвала физическую активность одним из способов побороть тревожность

Невролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская рассказала о способах побороть тревожность.

«Ощущение тревоги формируется в миндалевидном теле — структуре головного мозга, выполняющей защитную роль «инстинкта самосохранения». Активность миндалевидного тела повышается при наличии невроза и депрессии», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, тревога возникает из-за неопределённости, поэтому не нужно бояться делать выбор и планировать день.

Также рекомендуется отказаться от вредных привычек и увеличить объём физической активности.

Ещё один совет — обеспечить полноценный сон.

Если тревога нарушает образ жизни, то желательно обратиться к врачу.

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