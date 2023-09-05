Депутат Матвеев: комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время
- РИА Новости
Как напоминает РИА Новости, документ предполагает перевод стрелок на один час вперёд с марта по октябрь.
«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — сказал депутат.
Инициаторы законопроекта считают, что практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года.
21 июня проект о возврате перехода на летнее время был внесён в Госдуму.
Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время.