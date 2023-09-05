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Депутат Матвеев: комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время

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Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.
Депутат Матвеев: комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время
  • РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, документ предполагает перевод стрелок на один час вперёд с марта по октябрь.

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — сказал депутат.

Инициаторы законопроекта считают, что практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года.

21 июня проект о возврате перехода на летнее время был внесён в Госдуму.

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время

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