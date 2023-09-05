В Москве разработали инновационный токарный станок

Специалисты Московского научно-исследовательского инструментального института АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал») представили новую инновационную разработку — ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедрённой системой числового программного управления «Мехатроника».

Об этом информирует НСН.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в Москве свыше 30 заводов занимаются разработкой и выпуском станкоинструментальной продукции.

Новый станок, по его словам, позволяет выполнять операции по металлообработке, в частности, может применяться для изготовления режущего инструмента и при этом выполнять обработку заготовок с микронной точностью.

Уточняется, что станок российского производства успешно конкурирует с аналогами из Нидерландов, Швейцарии, Германии и США.

Ранее сообщалось, что в столице 1,858 млн рублей направят на реконструкцию корпуса ФГУП «Московский эндокринный завод». Там будет создано производство по выпуску новых лекарственных форм социально значимых препаратов.