Узнать больше

В Новогирееве завершили строительство первого дома по программе реновации

Короткая ссылка
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что в районе Новогиреево завершено строительство первого дома по программе реновации.
В Новогирееве завершили строительство первого дома по программе реновации

Об этом информирует «Агентство Бизнес Новостей».

В доме располагается 200 квартир, общая жилая площадь составляет 11,3 тыс. кв. м. При этом четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан.

469 человек смогут получить жильё в новом доме.

Во дворе обустроены детская, спортивная площадки и площадка для отдыха.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы порядка 7,2 тыс. жителей получили жильё по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить