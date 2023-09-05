В Новогирееве завершили строительство первого дома по программе реновации

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что в районе Новогиреево завершено строительство первого дома по программе реновации.

Об этом информирует «Агентство Бизнес Новостей».

В доме располагается 200 квартир, общая жилая площадь составляет 11,3 тыс. кв. м. При этом четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан.

469 человек смогут получить жильё в новом доме.

Во дворе обустроены детская, спортивная площадки и площадка для отдыха.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы порядка 7,2 тыс. жителей получили жильё по программе реновации.