Пересадки с МЦД-4 на метро и МЦК будут бесплатными
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Новый МЦД-4 мы откроем в ближайшие дни. По решению Сергея Собянина цена билета на четвёртом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами», — сказал Ликсутов.
Как отметил заммэра, такая мера позволит сделать проезд для некоторых пассажиров почти втрое дешевле.
Всего на МЦД-4 предусмотрено три тарифные зоны — «Центральная», «Пригород» и «Дальняя».
Ранее сообщалось, что более 4 млн поездок было совершено с момента запуска МЦД-3.