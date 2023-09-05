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Пересадки с МЦД-4 на метро и МЦК будут бесплатными

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Пересадки с будущего четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на метро, МЦК и другие диаметры будут бесплатными, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пересадки с МЦД-4 на метро и МЦК будут бесплатными

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Новый МЦД-4 мы откроем в ближайшие дни. По решению Сергея Собянина цена билета на четвёртом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами», — сказал Ликсутов.

Как отметил заммэра, такая мера позволит сделать проезд для некоторых пассажиров почти втрое дешевле.

Всего на МЦД-4 предусмотрено три тарифные зоны — «Центральная», «Пригород» и «Дальняя».

Ранее сообщалось, что более 4 млн поездок было совершено с момента запуска МЦД-3.

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