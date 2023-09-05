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Управляющая ресторана рассказала об удобстве онлайн-голосования

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Управляющая ресторана «Сенполия» (бывшая «Булошная») Ирина Сафрончик выразила мнение, что электронное голосование — удобный сервис, позволяющий существенно экономить время избирателя.
Управляющая ресторана рассказала об удобстве онлайн-голосования
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Если говорить про голосование, не электронное, то, например, у меня, кажется, на это никогда нет времени. А здесь зашёл, электронно проголосовал — и пожалуйста, никуда не надо выходить… Это очень большой плюс дистанционного электронного голосования», — поделилась она в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Сафрончик также оценила акцию «Миллион призов», назвав её «хорошим делом». По её мнению, акция мотивирует людей участвовать в голосовании. А партнёры акции, в свою очередь, имеют возможность заявить о себе и привлечь новых покупателей и гостей.

Ранее сообщалось, что в Москве провели тестовое электронное голосование перед сентябрьскими выборами. В нём приняли участие почти 430 тыс. человек.

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