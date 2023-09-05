В Москве в реконструкцию завода по выпуску лекарств вложат более 1,8 млн рублей
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Объект — корпус №2 площадью 13,9 тыс. кв. м. Тендер размещён на сайте единой информационной системы в сфере закупок, сообщает издание «Вести Подмосковья».
Согласно техзаданию, на четырёх этажах разместятся бытовые, производственные и технические помещения. На пятом, мансардном этаже, который предстоит надстроить, дополнительно оборудуют лабораторные и другие помещения.
Подрядчик должен будет провести все работы за 22 месяца.
Ранее НСН сообщала, что в Тимирязевском районе Москвы построят бизнес-центр по программе КРТ.