Прокуратура проверит обстоятельства избиения подростка в автобусе Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту избиения 15-летнего подростка в маршрутном автобусе №50 в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU.

Сообщается, что конфликт между 15-летним пассажиром и взрослым мужчиной произошёл 4 сентября в салоне автобуса.

«В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», — рассказали в ведомстве.

По некоторым данным, мужчина вмешался в разговор кондуктора и подростка, посчитав, что тот намеревается проехать в автобусе бесплатно. Мужчина сорвал с подростка наушники и ударил ими его по голове.

Дело расследует следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки обстоятельств инцидента в частном детском саду «Маленький принц» в Новосибирске, где воспитательница грубо обошлась с ребёнком.