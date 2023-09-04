В Москве состоялась презентация проекта «Танцевальная увертюра мира»

В Московском государственный академический театре «Русская песня» состоялась презентация проекта «Танцевальная увертюра мира».

Кроме того, одновременно представили культурно-образовательный молодёжный проект «Международная творческая дача», в рамках которого талантливая молодёжь, студенты из стран — членов БРИКС и других государств, осваивающие искусство национального танца, смогут приехать на стажировку в старинный русский город Кострому, где располагается репетиционная база «Русского национального балета «Кострома».

В ходе мероприятий выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также президент «Русского национального балета «Кострома» Елена Царенко.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня города в парках Москвы 9 и 10 сентября пройдут праздничные концерты, уличные театральные постановки и другие тематические события.