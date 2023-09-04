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Собянин вручил награды жителям Москвы за вклад в развитие столицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды жителям города за вклад в развитие столицы.
Собянин вручил награды жителям Москвы за вклад в развитие столицы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Поздравляю вас с наступающим Днём города, с 876-летием нашей Москвы, <...> с заслуженными наградами», — заявил Собянин.

По его словам, история столицы представляет собой историю её жителей.

На церемонии вручили такие награды, как орден Дружбы, орден «Родительская слава», знаки отличия «За заслуги перед Москвой» и «За безупречную службу городу Москве».

Также присвоены звания «Заслуженный врач России», «Заслуженный учитель России», «Почётный строитель города Москвы» и др.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вручили государственные награды жителям республики, которые внесли большой вклад в развитие региона и страны.

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