Самарская область стала участником Всероссийского марафона донорства

Самарская область приняла участие в старте Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай!, который инициирован Федеральным медико-биологическим агентством.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В честь запуска акции 150 самарских доноров сдали кровь и её компоненты, 17 человек вступили в регистр доноров костного мозга.

Кроме того, 24 сентября в Самаре и 25 сентября в Тольятти состоятся акции по вступлению желающих в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Самарская Служба крови начиная с 1997 года ведёт работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже выразили своё согласие на типирование и вступление в регистр. В основном все они на момент вступления уже являлись донорами крови или её компонентов», — заявил директор Самарской областной станции переливания крови «Я донор Самара» Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Московской области более 42 тыс. доноров сдали кровь.