В Волгоградской области открыли новый экопарк

В Волгоградской области состоялось открытие нового экопарка. Его площадь составила 13 га.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональный комитет ЖКХ.

Экопарк расположен в Жириновске. Муниципалитет победил во всероссийском конкурсе благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На строительство было выделено свыше 60 млн рублей грантовых средств.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.