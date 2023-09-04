В Волгоградской области открыли новый экопарк
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональный комитет ЖКХ.
Экопарк расположен в Жириновске. Муниципалитет победил во всероссийском конкурсе благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
На строительство было выделено свыше 60 млн рублей грантовых средств.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.