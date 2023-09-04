Узнать больше

В Волгоградской области открыли новый экопарк

Короткая ссылка
В Волгоградской области состоялось открытие нового экопарка. Его площадь составила 13 га.
В Волгоградской области открыли новый экопарк
  • © volgograd.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональный комитет ЖКХ.

Экопарк расположен в Жириновске. Муниципалитет победил во всероссийском конкурсе благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На строительство было выделено свыше 60 млн рублей грантовых средств.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить