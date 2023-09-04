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В Оренбургской области 6—8 сентября состоится крупная агропромышленная выставка

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В Оренбургской области 6—8 сентября состоится крупная агропромышленная выставка «Меновой двор».
В Оренбургской области 6—8 сентября состоится крупная агропромышленная выставка
  • Gettyimages.ru
  • © Vadim_Orlov

Об этом сообщает RIA56.

В выставке примут 130 компаний из 17 регионов России, Белоруссии, Киргизии и Турции.

Кроме того, более 140 спикеров из 11 регионов, в частности чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и советник чрезвычайного и полномочного посла КНР в России Фэн Юн.

Также на открытой экспозиции будут представлены образцы сельхозтехники.

Ведущих отечественных товаропроизводителей из числа экспонентов «Менового двора» отметят знаком «Наша Марка».

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» представили высокотехнологичное оборудование для специалистов столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

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