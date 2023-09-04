Члену экипажа танка «Алёша» в Якутии подарили автомобиль и табун лошадей
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Отмечается, что в селе Борогонцы состоялось чествование Неустерова.
«От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключи от автомобиля УАЗ, также от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей», — говорится в сообщении.
Кроме того, один из местных жителей подарил военнослужащему земельный участок.
24 августа президент России Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алёша» в Кремле.
Он вручил звёзды Героев России танкистам, которые остановили атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.