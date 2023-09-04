Узнать больше

Члену экипажа танка «Алёша» в Якутии подарили автомобиль и табун лошадей

Короткая ссылка
В Усть-Алданском районе Якутии Герою России, члену экипажа танка «Алёша» Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, земельный участок, а также ключи от автомобиля УАЗ.
Члену экипажа танка «Алёша» в Якутии подарили автомобиль и табун лошадей
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Отмечается, что в селе Борогонцы состоялось чествование Неустерова.

«От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключи от автомобиля УАЗ, также от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей», — говорится в сообщении.

Кроме того, один из местных жителей подарил военнослужащему земельный участок.

24 августа президент России Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алёша» в Кремле.

Он вручил звёзды Героев России танкистам, которые остановили атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить