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Минздрав: в Самаре попавшую под винт катера школьницу выписали из больницы

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Школьницу, попавшую под винт катера на реке Сок в Самаре, выписали из больницы.
Минздрав: в Самаре попавшую под винт катера школьницу выписали из больницы
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Ребёнок выписан из Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина», — сказано в сообщении.

Уточняется, что девочка продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов.

31 июля на реке Сок под Самарой катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке.

На рулевого судна завели уголовное дело.

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