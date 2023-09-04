Минздрав: в Самаре попавшую под винт катера школьницу выписали из больницы

Школьницу, попавшую под винт катера на реке Сок в Самаре, выписали из больницы.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. «Ребёнок выписан из Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина», — сказано в сообщении. Уточняется, что девочка продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов. 31 июля на реке Сок под Самарой катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке. На рулевого судна завели уголовное дело.