Минздрав: в Самаре попавшую под винт катера школьницу выписали из больницы
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
«Ребёнок выписан из Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина», — сказано в сообщении.
Уточняется, что девочка продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов.
31 июля на реке Сок под Самарой катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке.
На рулевого судна завели уголовное дело.