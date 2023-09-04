Песков: подписание документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется
По итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Нет», — цитирует его РИА Новости.
Песков добавил, что беседа лидеров стран прошла очень конструктивно.
Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
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