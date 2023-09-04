Песков: подписание документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется

По итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Нет», — цитирует его РИА Новости. Песков добавил, что беседа лидеров стран прошла очень конструктивно. Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.