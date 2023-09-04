В Курганской области раскрыли совершённое в 1997 году убийство

Сотрудники угрозыска УМВД России Курганской области совместно с региональным СУ СК России завершили расследование убийства, которое было совершено в 1997 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайты ведомств.

«Так, в декабре 1997 года на перекрёстке улиц Пархоменко — Александра Невского в городе Кургане был застрелен мужчина 1969 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили орудие убийства, однако его владелец, а также ещё ряд заподозренных лиц оказались не причастны к совершению преступления», — рассказали в полиции.

Следователи, со своей стороны, сообщили, что личность убийцы удалось установить. Им оказался уроженец Шатровского муниципального округа.

По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за долга жертвы. Мужчина уже дал признательные показания, он заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области раскрыли дело об убийстве двух жительниц Красноуфимского района, которое было совершено в 2012 году.