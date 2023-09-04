В Петербурге пройдёт акция в рамках Дня памяти жертв блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге 8 сентября состоится акция, посвящённая Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Жители города прочтут списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, а также на площадях.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В 2022 году оргкомитетом Дня памяти было запущено мобильное приложение «Блокада. Имена». Каждый дом в историческом центре города стал в блокадные дни 1941—1944 годов последним адресом для тысяч ленинградцев, а квартиры в нём — последними для целых семей», — заявили организаторы.

По их словам, интерактивная карта помогает увидеть имена погибших на улицах и в домах.

Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 170 погибших в годы Великой Отечественной войны.