В Москве объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7% с января по июнь 2023 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые шесть месяцев 2023 года столичными производителями было выпущено золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии на сумму в размере 12,9 млрд рублей. Это в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее Ефимов заявил, что, по уточнённым данным Росстата, объём промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.