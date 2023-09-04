Узнать больше

В Москве объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7%

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7% с января по июнь 2023 года.
В Москве объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7%
  • Gettyimages.ru
  • © miljko

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые шесть месяцев 2023 года столичными производителями было выпущено золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии на сумму в размере 12,9 млрд рублей. Это в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее Ефимов заявил, что, по уточнённым данным Росстата, объём промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить