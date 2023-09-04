В Москве объём производства ювелирной продукции вырос на 57,7%
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые шесть месяцев 2023 года столичными производителями было выпущено золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии на сумму в размере 12,9 млрд рублей. Это в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Ранее Ефимов заявил, что, по уточнённым данным Росстата, объём промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.