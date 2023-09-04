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В Москве более двух тысяч подростков поучаствовали в проекте «Стажировки»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве завершился проект «Стажировки» для подростков от центра занятости «Моя карьера».
В Москве более двух тысяч подростков поучаствовали в проекте «Стажировки»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

По словам Раковой, в проекте приняли участие более 2000 подростков, каждый из которых смог выбрать одну из 200 профессий, получить новый опыт и знания, а также заработать первые деньги.

Ранее в Москве рассказали о городском проекте «Техностажировка», который позволяет студентам и выпускникам вузов найти вакансии на ведущих предприятиях города, а после прохождения практики даёт шанс продолжить там трудовую деятельность.

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