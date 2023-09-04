В Оренбурге областной суд вынес приговор убийце молодого врача Тучину

В Оренбурге областной суд вынес приговор убийце молодого врача-терапевта Денису Тучину.

Об этом сообщает RIA56.

Врачи — эксперты московского института судебной психиатрии имени Сербского диагностировали у мужчины хроническое психическое расстройство.

Суд отправил убийцу на принудительное лечение в психбольницу.

Мужчина нанёс 49 ножевых ранений по различным частям тела 25-летнему врачу-терапевту Елене Фёдоровой 2 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что жителю Алушты назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство своего четырёхлетнего ребёнка и ещё ряд преступлений в отношении бывшей жены.