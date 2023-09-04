В Оренбурге областной суд вынес приговор убийце молодого врача Тучину
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Врачи — эксперты московского института судебной психиатрии имени Сербского диагностировали у мужчины хроническое психическое расстройство.
Суд отправил убийцу на принудительное лечение в психбольницу.
Мужчина нанёс 49 ножевых ранений по различным частям тела 25-летнему врачу-терапевту Елене Фёдоровой 2 августа 2022 года.
Ранее сообщалось, что жителю Алушты назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство своего четырёхлетнего ребёнка и ещё ряд преступлений в отношении бывшей жены.