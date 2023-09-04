Власти Москвы рассказали о городском проекте «Техностажировка»
Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
«Его цель — помочь студентам вузов и колледжей пройти практику в ведущих компаниях и приобрести новые навыки, а предприятиям — подобрать молодых и перспективных сотрудников», — говорится в материале.
К примеру, в 2021 году особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» помогла организовать стажировку для 240 студентов вузов и колледжей в своих компаниях-резидентах, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.