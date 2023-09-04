В Хабаровском крае провели медобследование 450 тысяч человек

В Хабаровском крае прошли медицинское обследование 450 тыс. человек.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Отмечается, что в 2023 году диспансеризацию может пройти любой человек в возрасте от 18 до 39 лет.

При этом врачи готовы принять людей, родившихся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также людей в возрасте 40 лет и старше.

Ранее в управлении информполитики правительства Ставропольского края заявили, что диспансеризацию в регионе прошли около 700 тыс. человек с начала 2023 года.