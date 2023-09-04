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Собянин: более тысячи домов в ВАО включены в программу реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на востоке столицы в программу реновации включены свыше тысячи домов с более чем 209 тыс. жильцов.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В программу реновации на востоке Москвы включены 1062 дома... Мы уже ввели в эксплуатацию 29 домов, 48 — сейчас строим, а 41 — проектируем», — сообщил Собянин.

По его словам, квартиры в новостройках в ВАО получили 14,3 тыс. москвичей, ещё 1,1 тыс. выбирают жильё или оформляют документы.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы порядка 7,2 тыс. жителей получили жильё по программе реновации.

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