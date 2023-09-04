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Токсиколог Водовозов: съедобные грибы могут стать причиной отравления

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов рассказал, что съедобные грибы могут приобретать опасные свойства, если растут вблизи определённых объектов.
Токсиколог Водовозов: съедобные грибы могут стать причиной отравления
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Съедобные грибы — белые, подосиновики, лисички — могут быть причиной отравления, если рядом с лесом, где они растут, есть свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

Токсичные вещества способны накапливаться в таких грибах, а грибница может занимать до гектара, пояснил токсиколог.

Также в почве могут быть опасные бактерии (например, Clostridium botulinum), выделяющие ботулотоксин, поэтому очень важно обработать грибы по возвращении из леса.

«В обязательном порядке нужно обрабатывать грибы в те же сутки, когда вы их собрали. Можно, например, сразу пожарить… Можно также засолить или замариновать грибы, потому что высокую концентрацию соли и высокую кислотность среды бактерия не выдерживает», — резюмировал Водовозов.

Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал о самых ядовитых грибах.

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