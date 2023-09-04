На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, к отправке уже готова первая партия из 80 беспилотников.
«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — сказал Солодов.
Ранее ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о проблемах и перспективах развития беспилотной отрасли России.
Также на Украине признали преимущество России в беспилотниках на фронте.