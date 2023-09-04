На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил о запуске в регионе производства дронов-камикадзе для нужд спецоперации.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, к отправке уже готова первая партия из 80 беспилотников.

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — сказал Солодов.

Ранее ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о проблемах и перспективах развития беспилотной отрасли России.

Также на Украине признали преимущество России в беспилотниках на фронте.