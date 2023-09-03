Путин заявил, что 70% выделяемых средств на ремонт школ направляется в сёла

Президент России Владимир Путин заявил, что из выделяемых на ремонт школ средств около 70% направляется в сёла.

Во время посещения Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области директор школы Ольга Карасёва показала президенту новые помещения. По её словам, важно предоставлять сельским школьникам такие же возможности, что и городским.

«Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 идут на сельские школы», — приводит РИА Новости слова Путина, которые были показаны в эфире канала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.