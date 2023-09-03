Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донбасса на протяжении лет

Москва будет оказывать помощь в восстановлении городов Донбасса в течение нескольких лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Серьёзный, большой процесс воссоздания крупнейших городов Донбасса... Мы и в следующем году, и через год, и через два — мы не уйдём оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим восстанавливаться», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что московские рабочие помогают в восстановлении инженерной инфраструктуры, объектов социально-культурного назначения.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» сообщил, что около 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года из федеральных источников на развитие новых регионов России.