Трутнев заявил о готовности проекта о передаче регионам прав на расчистку русел

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что законопроект о передаче регионам прав на расчистку русел рек готов.

«Насколько я знаю, проект закона уже готов, мы его, естественно, поддержим», — приводит слова полпреда РИА Новости.

Ранее Трутнев заявил, что от августовских наводнений в Приморье пострадали более 44 тыс. человек.

Также пресс-служба МЧС России сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.