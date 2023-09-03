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Врач Гадзиян рассказал о симптомах, предупреждающих о скорой смерти

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Ряд симптомов могут предупредить человека о скорой смерти.
Врач Гадзиян рассказал о симптомах, предупреждающих о скорой смерти
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Об этом заявил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, пишет РИА Новости.

Он призвал не игнорировать «тревожное ощущение в груди», потому что это может говорить о появлении тромбов.

Кроме того, долгая диарея, утренний кашель «до задыхания» и головные боли могут свидетельствовать о заболеваниях сердца и лёгких.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич рассказала, как правильно принимать лекарства.

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