Врач Гадзиян рассказал о симптомах, предупреждающих о скорой смерти

Ряд симптомов могут предупредить человека о скорой смерти.

Об этом заявил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, пишет РИА Новости.

Он призвал не игнорировать «тревожное ощущение в груди», потому что это может говорить о появлении тромбов.

Кроме того, долгая диарея, утренний кашель «до задыхания» и головные боли могут свидетельствовать о заболеваниях сердца и лёгких.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич рассказала, как правильно принимать лекарства.