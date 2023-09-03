Ураганный ветер сорвал крышу со школы в Приамурье

Ураганный ветер сорвал крышу со школы в амурском селе Новокиевский Увал, на территории Новокиевского сельсовета введён режим ЧС муниципального характера.

Об этом сообщает пресс-служба центра гражданской защиты и пожарной безопасности региона в Telegram-канале.

«Произошло... частичное повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы», — говорится в сообщении.

Также в результате стихии произошло нарушение электроснабжения семи многоквартирных жилых домов и районной больницы.

Ранее правительство Приморского края объявило о введении режима ЧС в Хасанском округе, где ливни привели к наводнению.

17 августа стало известно, что в Амурской области в посёлке Февральск произошёл пожар на территории деревообрабатывающего предприятия на площади более 1 тыс. кв. м.