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Ураганный ветер сорвал крышу со школы в Приамурье

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Ураганный ветер сорвал крышу со школы в амурском селе Новокиевский Увал, на территории Новокиевского сельсовета введён режим ЧС муниципального характера.
Ураганный ветер сорвал крышу со школы в Приамурье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба центра гражданской защиты и пожарной безопасности региона в Telegram-канале.

«Произошло... частичное повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы», — говорится в сообщении.

Также в результате стихии произошло нарушение электроснабжения семи многоквартирных жилых домов и районной больницы.

Ранее правительство Приморского края объявило о введении режима ЧС в Хасанском округе, где ливни привели к наводнению.

17 августа стало известно, что в Амурской области в посёлке Февральск произошёл пожар на территории деревообрабатывающего предприятия на площади более 1 тыс. кв. м.

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