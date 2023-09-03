Узнать больше

Глава парламента Крыма: транспортная логистика в регионе стабилизировалась

Короткая ссылка
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась.
Глава парламента Крыма: транспортная логистика в регионе стабилизировалась
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Всё работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась», — уточнил он.

Константинов объяснил, что это связано с грамотной работой досмотровых пунктов, а также с ростом интереса к альтернативным вариантам логистики на полуостров, включая паромную переправу и сухопутный коридор.

Ранее стало известно, что число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено со стороны Керчи и Тамани для того, чтобы расширить пропускную способность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить