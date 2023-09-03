Глава парламента Крыма: транспортная логистика в регионе стабилизировалась

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Всё работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась», — уточнил он.

Константинов объяснил, что это связано с грамотной работой досмотровых пунктов, а также с ростом интереса к альтернативным вариантам логистики на полуостров, включая паромную переправу и сухопутный коридор.

Ранее стало известно, что число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено со стороны Керчи и Тамани для того, чтобы расширить пропускную способность.