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Медведев: священный долг России — дать решительный отпор и одержать победу

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что священным долгом России, как и 80 лет назад, является решительный отпор и победа.

Об этом Медведев сказал в ходе мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Как отметил политик, знание истории особенно важно в настоящее время.

Медведев отметил, что сейчас, как и в XX веке, появляются те, кто хочет доминировать в мире.

«Как и 80 лет назад, наш священный долг — дать им самый решительный отпор и одержать победу», — подчеркнул он.

Кроме того, Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны.

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