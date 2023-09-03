Медведев: священный долг России — дать решительный отпор и одержать победу
Об этом Медведев сказал в ходе мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Как отметил политик, знание истории особенно важно в настоящее время.
Медведев отметил, что сейчас, как и в XX веке, появляются те, кто хочет доминировать в мире.
«Как и 80 лет назад, наш священный долг — дать им самый решительный отпор и одержать победу», — подчеркнул он.
Кроме того, Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны.