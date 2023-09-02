Психолог Дугенцова заявила, что рост объёма домашнего задания должен быть постепенным

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок.

Как она отметила, если рассуждать с точки зрения педагоги и психологии, то, конечно, это разумный шаг. Чтобы ребята чувствовали себя более спокойно и, как подростки говорят, в «лайт-режиме» вошли в учебный процесс».

Однако, по мнению Дугенцовой, рост объёма домашнего задания должен быть постепенным.

«Получается, после восьмого числа все (резко. — RT) начнут давать домашнее задание. Это не лёгкая «акклиматизация», а наоборот... Было бы замечательно, если бы, предположим, три дня не дают домашнее задание, три дня — дают по одному упражнению в день, а дальше постепенно увеличивают по три дня, чтобы войти в привычный ритм учеников. Так было бы немного проще и лучше с точки зрения «акклиматизации» и адаптации к школе», — заключила собеседница RT.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в Подмосковье рекомендовали школам не задавать домашних заданий до 8 сентября.