Узнать больше

Психолог Дугенцова заявила, что рост объёма домашнего задания должен быть постепенным

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок.
Психолог Дугенцова заявила, что рост объёма домашнего задания должен быть постепенным
  • Gettyimages.ru

Как она отметила, если рассуждать с точки зрения педагоги и психологии, то, конечно, это разумный шаг. Чтобы ребята чувствовали себя более спокойно и, как подростки говорят, в «лайт-режиме» вошли в учебный процесс».

Однако, по мнению Дугенцовой, рост объёма домашнего задания должен быть постепенным.

«Получается, после восьмого числа все (резко. — RT) начнут давать домашнее задание. Это не лёгкая «акклиматизация», а наоборот... Было бы замечательно, если бы, предположим, три дня не дают домашнее задание, три дня — дают по одному упражнению в день, а дальше постепенно увеличивают по три дня, чтобы войти в привычный ритм учеников. Так было бы немного проще и лучше с точки зрения «акклиматизации» и адаптации к школе», — заключила собеседница RT.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в Подмосковье рекомендовали школам не задавать домашних заданий до 8 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить