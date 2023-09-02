Сенатор Гумерова заявила, что в первые учебные дни у детей идёт процесс адаптации

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок.

По мнению сенатора, крайне важно, что в принятие подобного решения были вовлечены педагоги и родители.

«Потому что мы понимаем, что участники образовательного процесса это не только дети и педагоги, но и непосредственно родители. Поэтому их включённость даст определённый эффект», — отметила Гумерова.

Она также обратила внимание на то, что в первые дни нового учебного года у детей идёт процесс адаптации после летних каникул.

«Всё-таки дети летом были несколько расслаблены и отошли от учёбы. Поэтому такое постепенное внедрение в образовательный процесс, возможно, оправданно. Да и потом до 8 сентября осталось совсем недолго. Я не думаю, что это такой большой срок, который каким-то образом мог бы навредить качеству образования. Если такое совместное решение принято, я думаю, что это на пользу детям», — заключила собеседница RT.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в Подмосковье рекомендовали школам не задавать домашних заданий до 8 сентября.